Стали известны цены билетов на турнир UFC в Питере

По словам президента UFC по России Андрея Громковского, цена билета на турнир UFC в Санкт-Петербурге будет составлять от 3 до 25 тыс. рублей.



«Минимальная цена — 3 тыс. рублей. Максимальная — порядка 25 тыс. рублей», — приводит слова Громковского ТАСС.



Турнир UFC в Питере пройдёт 20 апреля в спорткомплексе «Юбилейный», вмещающей более семи тысяч человек. Его возглавит поединок между россиянином Александром Волковым и голландцем Алистаром Оверимом.

Также Громковский дал понять, что в UFC рассматривают возможность проведения ивентов в разных регионах России.

«Москва как вариант всегда есть. Но мы смотрим на разные регионы. Наши действия зависят в основном от графика. На самом деле очень много факторов — десятки факторов мы прорабатываем, прежде чем выбрать город и арену для турнира. Многое зависит от поддержки администрации регионов», — сказал президент UFC по России.