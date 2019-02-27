Нурмагомедов стал амбассадором «Тойоты»

Чемпион лёгкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов подписал соглашение с «Тойотой», в рамках которого он будет послом японского производителя автомобилей.

«Теперь я официально стал амбассадором „Тойоты“. Сила, спокойствие и уверенность в победе — это то, что объединяет меня и автомобили „Тойоты“. Впереди нас ждёт много интересного, следите за новостями», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Ранее автомобиль «Тойоты» получил российский тяжеловес UFC Александр Волков.

«Давно и с большим интересом присматривался к Land Cruiser 200, как к большому, проходимому, надежному, мужскому автомобилю. И теперь, когда я стал частью команды „Тойоты“, я наконец получил этот флагманский внедорожник. Этому автомобилю предстоит пройти со мной много тысяч километров, но мне кажется, что он уже мне подходит!» — сообщил Александр в своём «инстаграме».