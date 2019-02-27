Фергюсон вызвал Макгрегора на бой, Конор ответил

Между легковесами UFC Тони Фергюсоном и Конором Макгрегором произошел диалог в «Твиттере».

«Макнагетс без соуса. Конор всего лишь копия себя самого прежнего. У меня есть твёрдая правая рука, чтобы проверить твой подбородок. Он будет таким же сладким, как тирамису во вторник», — заявил Фергюсон.

Конор ответил следующим сообщением: «Если мы способны вернуться, Тони, значит, мы можем снова идти вперёд! Я желаю тебе всего наилучшего и молюсь за тебя, как за своего коллегу. Респект всей моей семье Paradigm. Искренне твой, Бургер Кинг».

Отметим, что Paradigm — это менеджерское агенство, которое представляет интересы обоих бойцов.

По сводкам, у Фергюсона сейчас нет потенциального боя. Чемпион полулёгкого веса Макс Холлоуэй и Дастин Порье разыграют временный титул лёгкого веса, а Конор Макгрегор, по слухам, проведёт поединок с Дональдом Серроне. Российский чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов продолжает отбывать дисквалификацию.