Промоутер Фьюри: надеюсь, устроим реванш Тайсона и Уайлдера в сентябре-октябре

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, по-прежнему надеется, что реванш его клиента с чемпионом супертяжёлого веса WBC Деонтеем Уайлдером состоится в 2019 году.

Сегодня стало известно, что второй бой Фьюри и Уайлдера откладывается. Причина этому — новый контракт Фьюри с промоутерской компанией Top Rank, согласно которому телеканал ESPN становится эксклюзивным вещателем его боёв в США. Тайсон должен провести «промежуточный» бой в Америке, прежде чем принять бой с Уайлдером.

«Мы не при делах. ESPN и Top Rank настаивают на том, что сначала они хотят устроить бой Тайсона в США и только затем организовать реванш против Уайлдера. Это печально, но я надеюсь, что мы устроим этот бой в сентябре или октябре. Скрестим пальцы. Я очень разочарован, что мы не cделаем реванш сразу, но это вне нашего контроля.

Следующий бой Фьюри будет против того, с кем мы сможем договорится. На данный момент мы ждём список бойцов и, как только получим его, выберем соперника. Тайсон не дрался с декабря, и я не думаю, что он выйдет на ринг до июня", — сказал Уоррен TalkSport.