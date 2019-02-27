Льюис: дос Сантос — самый слабый боец из тех, с кем я встречался раньше

Боец UFC Деррик Льюис поделился ожиданиями от поединка с Джуниором дос Сантосом.



«Дос Сантос, наверное, самый слабый боец из тех, с кем я встречался раньше. Он, пожалуй, как пятый или шестой парень в списке. Я не думаю, что он настолько жёсткий, как те, с кем я дрался раньше. Посмотрим, что будет 9 марта.



Нужно быть готовым всегда, в любое время. Руководство промоушена может предложить вам бой когда угодно, так что нужно правда быть всегда готовым. Мне предлагали бой со Стипе, но я подчеркнул, что для боя с Миочичем слишком мало времени для подготовки. Это было сразу после боя с Кормье, они хотели, чтобы я дрался в январе. Так что я просто отказался и попросил время на отдых», — приводит слова Деррика Льюиса MMAFighting.