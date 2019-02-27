Тренер Бетербиева: бой Артура и Ковалёва на каком-то уровне блокируется

Марк Рэмси, тренер чемпиона IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, заявил о желании своего подопечного провести объединительный поединок с обладателем титула WBO Сергеем Ковалёвым.

«Считаю, что мы увидим бой между Бетербиевым и Ковалёвым. В начале февраля я вернулся из Техаса, пришёл в зал, как Артур мне заявил мне, что хочет драться с Ковалёвым. Вместо «привет» он сказал: «Хочу драться с Ковалёвым». Я считаю, что кто-то на каком-то уровне этот бой блокирует. Но не с нашей стороны. Это не тренер, не менеджер, не боксёр. Это идёт с другой стороны», — сказал Рэмси Journal de Montreal.

Напомним, что следующий поединок Бетербиева состоится 4 мая в американском городе Стоктоне. Там Артур встретится с чемпионом IBO шведом Свеном Форнлингом.