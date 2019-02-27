Актёр Садальский — Хабибу: потребуй, чтобы вы не бегали в клетке полуголыми

Российский актёр Станислав Садальский ответил российскому чемпиону UFC На критику спектакля «Охота на мужчин». Творческая постановка вызвала общественный резонанс в северокавказской республике, а Хабиб и вовсе призвал запретить показ спектакля.



«Спасибо, Хабиб, за мужество, потребуй от судей, чтобы вы не бегали в клетке полуголыми, хотя бы рубашки надели. Сила России в её многоконфессиональности и многонациональности при одном условии — власть обязана обеспечить защиту населения от безнравственности, порнографии, садизма, человеконенавистничества в искусстве, на сцене, и т.п.



Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам, потребуй пожалуйста от судей чтобы все бойцы, хотя бы рубахи надели! Госдуме тоже надо с этим срочно разобраться. Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическим спектаклям», — написал Садальский в своём «инстаграме».

Нурмагомедов призвал запретить показ спектакля «Охота на мужчин»