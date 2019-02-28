Возможный убийца бойца ММА в Ивановской области задержан

Предполагаемый убийца бойца ММА Ахмеда Гасанова задержан. Об этом сообщил Следственный комитет Ивановской области.



«В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СУ СК России по Ивановской области и полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, изъято орудие преступления — охотничье ружье 12-го калибра, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — информирует сайт следкома Ивановской области.