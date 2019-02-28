Сэйдж Норткатт дебютирует в ONE 17 мая

Американский боец смешанных единоборств, бывший боец UFC Сэйдж Норткатт дебютирует в промоушене ONE 17 мая на турнире в Сингапуре, сообщает MMAJunkie. Соперником Норткатта станет кикбоксёр Космо Алешандре.



На счету Норткатта пять боёв в UFC, в которых он трижды одержал победы и два раза проиграл. В ММА Норткатт выходил в клетку 12 раз, 10 боёв закончились победой Сэйджа. В последний раз Норткатт выходил в октагон 14 июля 2018 года, победив нокаутом Зака Отто. Всего на счету Норткатта серия из трёх побед в UFC подряд.



На счету Космо Алешандре всего восемь поединков в смешанных единоборствах в семи из которых он одержал победы. Поражение его в MМА датировано 2011 годом, после чего бразилец оформил серию из семи побед подряд.



