Эдди Альварес: Макгрегор никогда не победит Хабиба

Бывший чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес высказался о Хабибе Нурмагомедове и Коноре Макгрегоре.



«Макгрегор никогда не победит Хабиба. Здесь всё дело в стилях. У Хабиба такой стиль, который отлично подходит против него. Вот и всё. Конор может сколько угодно заниматься грэпплингом, это ничего не изменит. Стили всё определяют, и он не сможет справиться со стилем Хабиба.



Я думаю, Хабиб не собирается продолжать драться. Суд предложил ему возможность сократить дисквалификацию до шести месяцев, но он отказался и заявил, что будет просиживать целый год. Мне кажется, он не хочет драться. Он и до отстранения редко выступал. Так что, возможно, он просто возьмёт пояс и уйдёт», — цитирует Альвареса BJPenn.