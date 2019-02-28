Джонс-Смит, Вудли-Усман, Забит-Стивенс и другие дуэли взглядов UFC 235

Накануне в Лас-Вегасе прошёл медиадень перед турниром UFC 235. Он завершился стердаунами бойцов главных поединков события.



Возглавит турнир титульный бой в полутяжёлом весе сучастием чемпиона Джона Джонса и Энтони Смита. Во втором по значимости поединке Тайрон Вудли будет защищать пояс в полусреднем весе от притязаний Камару Усмана.

Также в карде значится матч российского полулегковеса Забита Магомедшарипова с Джереми Стивенсом. Ивент пройдёт 2 марта в Лас-Вегасе (США).

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале UFC