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Джонс-Смит, Вудли-Усман, Забит-Стивенс и другие дуэли взглядов UFC 235

Джонс-Смит, Вудли-Усман, Забит-Стивенс и другие дуэли взглядов UFC 235
Бокс/ММА / ММА

Накануне в Лас-Вегасе прошёл медиадень перед турниром UFC 235. Он завершился стердаунами бойцов главных поединков события.

Возглавит турнир титульный бой в полутяжёлом весе сучастием чемпиона Джона Джонса и Энтони Смита. Во втором по значимости поединке Тайрон Вудли будет защищать пояс в полусреднем весе от притязаний Камару Усмана.

Также в карде значится матч российского полулегковеса Забита Магомедшарипова с Джереми Стивенсом. Ивент пройдёт 2 марта в Лас-Вегасе (США).

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале UFC

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