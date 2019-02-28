Гвоздик: изначально я должен был боксировать с Баррерой, а не с Нгумбу

Чемпион WBC полутяжёлом весе Александр Гвоздик высказался о своём следующем сопернике Дуду Нгумбе, с которым он встретится 30 марта.

«Изначально я должен был боксировать против Салливана Барреры, потом там что-то не получилось, потом был ещё один вариант, вариантов было много, и мы постепенно дошли до Дуду Нгумбу.

Дуду — очень опасный боксёр. Я думаю, что он, наверное, получил свою первую и последнюю возможность побороться за титул. Поэтому человек явно будет выходить не отбыть номер. У него есть поражения, он проигрывал в принципе сильным боксёрам, а у многих приличных выигрывал.



Стиль у него, такой, наполовину спойлерский. Вот то, что мы говорили об ответственности, – с такими боксёрами нельзя выглядеть плохо. Это, конечно, сомнительный шаг в плане подбора соперника, потому что если ты побеждаешь такого соперника, то все говорят, что и должен его побеждать. А если выглядишь с ним с ним плохо или, не дай бог, не побеждаешь, то тебя списывают со счетов полностью. Ты, получается, инвалид, ты не можешь выигрывать уверенно у таких соперников. А выигрывать уверенно у них тяжело, потому что он своеобразный, да и он сам может ударить, любой боксёр может ударить.

Если посмотреть на его рекорд, он там апсетнул не одного проспекта. Он, кстати, победил Вячеслава Узелкова. Когда Вячеслав боксировал в Украине, его очень высоко оценивали. Он претендент на титул несколько раз, он с ним ничего не смог сделать. Нгумбу – очень серьёзный оппонент", — сказал Гвоздик Xsport.