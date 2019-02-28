Бывший игрок НБА переходит в MMA и стремится в UFC

Бывший игрок НБА Ройс Уайт готовится к карьере в смешанных единоборствах. По его словам, он надеется однажды побороться за пояс тяжёлого веса UFC.



«Я один из лучших спортсменов в мире. В сообществе НБА я выделялся уникальными габаритами, атлетизмом, зрелищностью и тем, что у меня, вероятно, одни из самых больших рук в НБА. Я думаю, что все эти вещи прекрасно подойдут UFC. Я всегда был фанатом боёв. С детства. Я взволнован этим, но больше всего я рад изучению и применению вещей, которые мне так давно нравились», — приводит слова Ройса Уайта ESPN.



Отметим, что Ройс сыграл в трёх матчах НБА за „Сакраменто“. Он написал книгу, которая называется «MMA x NBA: Критика современного спорта в Америке».