Джонс: выберу для боя в тяжах Лесанара, а не Кормье

Чемпион UFC полутяжёлого веса Джон Джонс с большим желанием подерётся в тяжёлом весе с Броком Леснаром, чем с действующим обладателем титула тяжелой категории Даниэлем Кормье.

«Я бы выбрал Брока Леснара, потому что он привлечёт совершенно другую аудиторию. Люди уже видели, как я дважды заставил Кормье плакать. Я ничего не имею против этого парня. Пусть подоминирует в тяжёлом весе.



Причина, по которой я хочу за бой с Кормье в тяжёлом весе больше денег, заключается в том, что Даниэль многими считается величайшим всех времён. И драться с величайшим всех времён, когда он весит на 30 фунтов больше меня, — это опасно, кем бы он ни был. Я хочу, чтобы гонорар соответствовал риску, потому что в конечном счёте на кону будет стоять моё здоровье. UFC только что купили за $ 4,2 млрд, так что деньги у них есть», — цитирует Джонса MMA Junkie.