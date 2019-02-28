Источник: Мачида проведёт бой с Сонненом

Бывший чемпион полутяжёлого веса UFC Лиото Мачида на турнире Bellator подерётся против трёхкратного претендента на пояс UFC Чейла Соннена. Об этом сообщает ESPN, по информации которого оба бойца дали согласие на очный поединок. Дата боя не уточняется.

Бой должен пройти в рамках полутяжёлой весовой категории. Мачида не выступал в этом дивизионе шесть лет. 40-летний Лиото дебютировал в Bellator в декабре прошлого года, раздельным решением выиграв у бывшего чемпиона среднего веса Bellator Рафаэля Карвальо. Ранее бразилец в UFC нокаутировал Витора Белфорта и по очкам одолел Эрика Андерса.



41-летний Соннен в октябре 2018-го проиграл техническим нокаутом Фёдору Емельяненко в полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. До этого американец победил решениями судей Куинтона «Рэмпейджа» Джексона и Вандерлея Силву.

