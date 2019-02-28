Джон Джонс хочет стать Мейвезером от MMA, завершив карьеру с рекордом 50-0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что хочет стать первым бойцом в истории ММА, завершившим карьеру с рекордом 50-0.

«Я думаю, что 50-0 было бы действительно великим рекордом. Никто никогда не делал этого. Это поставит меня в один ряд с Мейвезером и другими великими боксёрами. Мне 31 год, и я верю, что лучшее ещё впереди», — сказал Джонс TMZ.

Отметим, что на данный момент у Джона в MMA 31 победа и одно поражение. По всей видимости, Джонс не считает один проигрыш полноценным, так как он случился в бою, в котором он доминировал. В поединке с Мэттом Хэммилом, который состоялся в 2009 году, Джон уступил дисквалифицией за запрещённые удары локтями.

Следующий бой Джонса — 2 марта на турнире UFC 235 против Энтони Смита.