Серроне намекнул на дату боя с Макгрегором

Американский легковес UFC Дональд Серроне дал понять, что его поединок с бывшим чемпионом двух весовых категорий UFC ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 июля.

Серроне разместил в «Инстаграме» фотографию, где рядом с бутылкой пива Budweiser стоит виски Proper Twelve. Дональд является рекламным лицом компании Budweiser, а Макгрегор владеет собственным брендом виски Proper Twelve.

«Budweiser против Proper Whiskey. США — Ирландия. 6 июля», — подписал снимок Серроне.

Ранее после после победы Серроне над Александром Эрнандесом в «Твиттере» состоялся следующий диалог.



«За такой бой, Дональд, я буду с тобой драться», — написал Макгрегор.



«Не беспокойся, Конор, я выпью с тобой Proper Twelve на пресс-конференции! Я принесу с собой Budweiser», — ответил Серроне, сделав отсылку на Хабиба Нурмагомедова, который на пресс-конференции перед боем с Конором отказался от его предложения выпить виски.



«Звучит как вечеринка!» — завершил диалог Макгрегор.