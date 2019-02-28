Саки травмировался, UFC ищет замену на бой с Сафаровым

Российский боец полутяжёлого веса Сапарбек Сафаров остался без соперника на турнире UFC Fight Night 147, который пройдёт 16 марта на лондонской O2 Arena. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме». Соперником Сафарова должен был стать турецкий спортсмен Гёкхан Саки.



«Печальная новость! Мой соперник Гокхан Саки травмировался! Ищут замену. Скорейшего выздоровления», — написал Сафаров в своём «инстаграме».



Сафаров предыдущий поединок провёл в феврале 2018 года, тогда он досрочно, в первом раунде, проиграл Тайсону Педро. Тот бой состоялся на турнире UFC 221 в Перте (Австралия). В главном поединке турнира UFC Fight Night 147 в Лондоне встретятся местный спортсмен Даррен Тилл и Хорхе Масвидаль.