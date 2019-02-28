Яквинта: теперь пояс чемпиона ничего не значит

Боец UFC Эл Яквинта считает, что титул чемпиона организации перестал много значить. По его словам, в UFC появилось слишком много мнимых чемпионов.



«Все временные чемпионы перестали ими быть. Теперь пояс уже ничего не значит. Старый пояс значил хоть что-то. Может, именно поэтому они сделали новый пояс? Ковингтон заявляет, что он чемпион, ему вторит Кельвин Гастеллум. И к ним в руки каким-то образом даже попадают чемпионские пояса.



Даже временного чемпиона нельзя просто так взять и лишить титула. Титул должен что-то значить, то, что он — чемпион, пока не вернётся тот, кто владеет поясом. Если же титул временного чемпиона забрать просто так, то в нём нет смысла. Хотя, возможно, это позволяет заработать», — приводит слова Эла Яквинты MMAFighting.