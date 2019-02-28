Дмитрий Смоляков может провести бой в UFC с Грегом Харди

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков может встретиться с бывшим игроком NFL Грегом Харди на одном из турниров UFC, сообщает ТАСС со ссылкой на слова российского спортсмена.



«Бой находится в разработке. Высока вероятность, что он состоится 27 апреля в США», — подчеркнул Смоляков.



Ранее российский боец планировал выступать в польской организации KSW, однако получил предложение от UFC.



Поляков провёл 11 поединков в ММА, одержав в них девять побед. Грег Харди дебютировал в UFC на турнире UFC on ESPN в январе, однако был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом. Победа была присуждена его сопернику, Аллену Краудеру. На счету Грега Харди четыре боя в профессиональных смешанных единоборствах.