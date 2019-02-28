Тренер Магомедшарипова: Забит может стать чемпионом хоть сегодня

Тренер бойца UFC Забита Магомедшарипова Марк Генри считает, что у его подопечного достаточно таланта и потенциала, чтобы завоевать чемпионский титул сразу же, как представится такая возможность.

«Как только я увидел Забита, я понял, что это первый прирождённый боец, которого я вижу. Когда ты видишь прирождённого бейсболиста и баскетболиста, ты тоже сразу это понимаешь и говоришь: „о, да этот парень настоящий“.

Забит может стать чемпионом. Он может стать чемпионом хоть сегодня. Знаете, если бы он получил титульный бой сегодня, он бы завоевал титул. Если завтра, то титул был бы его завтра. Он завоюет его тогда, когда ему представится такая возможность", — приводит слова Генри ESPN.



2 марта Забит Магомедшарипов выступит на турнире UFC 235. Там он встретится с Джереми Стивенсом.