Отец Теофимо Лопеса: бой с Ломаченко станет самым лёгким для сына

Отец проспекта лёгкого веса Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший, убеждён, что возможный поединок с Василием Ломаченко не вызовет у сына затруднений.

«Никто не хочет драться с Теофимо 20 апреля. Все его боятся и убегают от него. Ломаченко тоже боится. Мы просто надеемся, что он не будет искать способов избежать встречи. Бой с ним станет для сына даже легче, чем недавний поединок с Магдалено. Ломаченко не сможет побить сына, делая одни и те же вещи снова и снова. Бьюсь об заклад, бой с Василием станет самым лёгким в карьере сына», — приводит слова Лопеса-старшего Boxingtalk.

Василий Ломаченко следующий поединок проведёт 12 апреля с официальным претендентом на титул по версии WBA Энтони Кроллой.