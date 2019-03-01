Нурмагомедов: быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился размышлениями о постоянном существовании проблем.

«Есть 2 вещи, которые всегда будут вместе, это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети.

Напомним, за самовольный уход из октагона и участие в массовой драке ну турнире UFC 229 Хабиба на девять месяцев отстранили от боёв, а также оштрафовали на $ 500 тыс.

Ранее Нурмагомедов призвал запретить показ в Дагестане спектакля «Охота на мужчин», который, по его словам, противоречит чести и достоинству дагестанского народа.