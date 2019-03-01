Уолт Харрис дисквалифицирован за допинг, победа над Орловским аннулирована

Атлетическая комиссия Калифорнии дисквалифицировала американского тяжеловеса UFC Уолта Харриса на четыре месяца, а также оштрафовала его на $ 4 тыс. за положительный допинг-тест после турнира UFC 232. Об этом сообщает MMA Fighting.



35-летний Харрис может вернуться в октагон в апреле текущего года. Он будет вынужден подписать соглашение на добровольное тестирование ВАДА за свой счёт. Уолт сумел доказать, что запрещённое вещество попало в его организм неумышленно через испорченную пищевую добавку.

На UFC 232 Харрис раздельным решением судей победил Андрея Орловского. Результат этого боя изменён на несостоявшийся. Уолт в UFC с 2013 года. В этой организации у него 4 победы, 6 поражений и один бой, признанный несостоявшимся. Это его первый проваленный допинг-тест.