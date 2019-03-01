Ларкин травмировался и снялся с боя против Корешкова

Полусредневес Bellator Лоренц Ларкин получил травму и не сможет провести бой с российским экс-чемпионом дивизиона Андреем Корешковым. Об этом в «Инстаграме» сообщил сам Лоренц.

«Извиняюсь перед всеми фанатами, но мне пришлось сняться с боя. Надеюсь, я скоро вернусь, чтобы показать вам ещё одно отличное выступление», — написал Ларкин.

Как сообщает MMA Fighting, Bellator ищет замену Ларкину по матчу, который состоится 29 марта и возглавит турнир в калифорнийском городе Темекула.



Для Корешкова следующий бой станет первым после поражения от Дугласа Лимы, которое он потерпел в четвертьфинале Гран-при Bellator в сентябре прошлого года. До поражения от Лимы Андрей в 2018-м нокаутом в первом раунде справился с Васо Бакочевичем.



Что касается Ларкина, то предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года. Тогда Лоренц единогласным решением судей победил Иона Паску.