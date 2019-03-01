Пётр Ян заключил с UFC новый контракт на шесть боёв

Боец легчайшего веса россиянин Пётр Ян подписал с организацией новый контракт, рассчитанный на шесть поединков. Об этом в «Инстаграме» сообщил сам спортсмен.

«Всем привет. Хочу поделиться отличной новостью. Сегодня мы подписали новый контракт с UFC — на шесть боёв. Это третий контракт, и это мотивирует больше трудиться. Впереди много работы!» — написал Ян.

Последний бой 26-летний Ян провёл в феврале нынешнего года на турнире UFC Fight Night 145, где он единогласным решением судей одолел Джона Додсона, что помогло ему подняться на восьмую строчку лучших бойцов легчайшего веса промоушена.

До этого Пётр в UFC дрался трижды, все три раза в 2018 году. Омич отправил в технический нокаут Теруто Ишихару в дебюте в организации, затем единогласным решением судей прошёл Джин Су Сона и победил Дугласа Силву де Андраде, который не смог продолжить встречу с Яном по решению своих угловых.