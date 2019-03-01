Эдди Альварес: UFC, вы издеваетесь над Фергюсоном, давая бои за временный титул?

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес критически высказался о введении UFC титулов временного чемпиона.

«Из того, что я знаю из ситуаций, в которых оказывался я, временный пояс — это способ платить бойцам меньше денег. Если я знаю, что у бойца есть эго, но недостаточно уверенности в себе, и при этом я не хочу ему переплачивать, я говорю ему :«Эй, что насчёт титула, приятель?» И молодой парень, который не разбирается, думает: «Боже мой, я могу стать чемпионом UFC». Их разум затуманивается, они больше не парятся о деньгах. Они даже не думают о них. Нам всем нужно очнуться.

Тони Фергюсон — это самая печальная история. У него был временный титул, а ему говорят: «Эй, хочешь ещё один титульник за временный пояс?» Вы издеваетесь? Нет, вы издеваетесь? Никто об этом не говорит. Два титульника за временный пояс без боя за настоящий титул? Это вздор. Это зашло слишком далеко, и нужно что-то делать. И я рад за Тони. Он сказал им: «Нет, я хочу настоящий пояс». И он его заслуживает. Он заслуживает титульного поединока», — цитирует Альвареса MMA Junkie.