Джонс — о проваленном допинг-тесте: мне не стыдно, это стало частью моей карьеры

Чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал проваленный допинг-тест перед турниром UFC 235.

«Каждый раз после провала допинг-теста я думаю: «О, чёрт». Но меня устраивает мысль, что это стало частью моей карьеры, и я не знаю, как долго это продлится. Что заставляет меня спокойно спать по ночам, так это знание того, что меня тестируют три самых влиятельных агентства в мире. Я никогда не избегал тестов. Мне кажется, что чем больше я доступен, тем больше данных они получат об этой ситуации, и тем больше всем всё будет понятно.

Я просто хочу, чтобы фанаты не просто читали заголовки, но ещё и нажимали на ссылки и узнавали, что происходит на самом деле. Мне не стыдно. Я много раз говорил, что я никогда сознательно не применял допинг», — цитирует Джонса MMA Junkie.

Отметим, что к Джону за положительный допинг-тест не будут применены никакие санкции. По мнению экспертов, метаболиты туринабола, найденные у него в крови, являются остатком вещества, которое Джонс принимал в 2017 году и из-за которого он уже отбыл дисквалификацию.

На UFC 235, который состоится 2 марта, Джонс проведёт защиту титула против Энтони Смита.