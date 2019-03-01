Смит — о проваленном Джонсом допинг-тесте: это было ожидаемо

Полутяжеловес UFC Энтони Смит прокомментировал проваленный допинг-тест чемпиона его дивизиона Джона Джонса.

Смит подерётся с Джонсом 2 марта на турнире UFC 235. За пару дней до него стало известно, что в крови Джона нашли метаболиты туринабола. Однако к нему не были применены санкции, так как эксперты считают, что это остатки туринабола с прошлого приёма допинга, за который Джонс уже отбыл дисквалификацию ранее.

«Это было ожидаемо, у меня не было никаких сомнений. По какой-то причине его метаболиты имеют тенденцию начинать «пульсировать» перед боями. Я был бы сильнее удивлён, если бы этого не произошло. Но что есть, то есть. Я разговаривал с Бобом Беннеттом, и у нас всё в порядке.

Я доверяю Атлетической комиссии Невады. Я не разбираюсь в этой науке. Мы просто обычные люди. Боб Беннетт (глава комиссии. — Прим. ред.) занимается этим долгое время, и я не думаю, что он поставит меня в положение, когда у кого-то будет фора.

Но я не снимаю с Джона вину. Очевидно, там имела место какая-то неосторожность. В какой-то момент он использовал запрещённые препараты, и я не думаю, что мы можем это оспорить. Но сейчас я считаю Джона чистым спортсменом», — цитирует Смита MMA Mania.