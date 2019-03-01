Костя Цзю и Рой Джонс — в финале баттла за звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить баттл, по итогам которого читатели сайта определят лучшего боксёра века. Настало время финала.

Первым финалистом стал американец Рой Джонс-младший, превзошедший в полуфинале другого бывшего чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Во втором полуфинале сильнее оказался россиянин Костя Цзю, который одолел в опросе Геннадия Головкина. Ранее Рой прошёл Мэнни Пакьяо, а Костя — Александра Усика.

Цзю является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Джонс — экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и считается одним из самых ярких боксёров конца XX — начала XXI века.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».