Пакьяо: возможно, я приеду на поединок Спенса и М. Гарсии

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо намекнул, что ему интересен поединок с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом. Филиппинец не исключил, что он приедет на следующий бой Спенса, в котором тот померится силами с Майки Гарсией.

«Возможно, я приеду на бой Спенса и Гарсии. Посмотрю на то, как дерётся Спенс. Что касается возможной встречи с Мейвезером, то мы в процессе переговоров. Вы услышите от меня какие-нибудь новости через одну-две недели. Если у меня получится заставить Флойда вернуться, это будет даже лучше. Получу возможность доказать, что в этот раз я могу победить», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Напомним, что бой Эррола Спенса и Майки Гарсии состоится 16 марта.