Видео: пьяный А. Емельяненко общается с полицейскими

Сегодня, 1 марта, известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попал в очередной громкий скандал. Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого он попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре с места происшествия появились и видеозаписи. Так, на одной из них видно, как Александр Емельяненко общается с представителями правоохранительных органов, а внятность его речи оставляет желать лучшего.

Не далее как 24 февраля Александр Емельяненко стал участником другого скандала, когда в ходе мастер-класса отвесил подзатыльник ученику.