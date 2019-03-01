Попытка пьяного А. Емельяненко скрыться от полиции попала на видео

Сегодня, 1 марта, известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко стал участником громкого скандала. Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого он попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

С места инцидента появилось несколько видеозаписей. На одной из них видно, как Александр предпринимает неудачные попытки скрыться от полиции.

Напомним, это уже не первые проблемы с законом у Емельяненко-младшего. В прошлом он провёл в заключении несколько лет в Борисоглебской колонии общего режима. Тогда он получил срок за насильственные действия сексуального характера и похищение документов. На свободу вышел в ноябре 2016 года.