Крокоп завершил карьеру, после боя с Нельсоном он перенёс инсульт

Известный боец смешанных единоборств, 44-летний Мирко Крокоп объявил о завершении карьеры, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Хорват после недавнего поединка с Роем Нельсоном перенёс инсульт. Напомним, что в бою с Нельсоном Крокоп победил единогласным решением судей. Та встреча состоялась 16 февраля 2019 года.

За годы карьеры Крокоп выступал под эгидой множества промоушенов и провёл в смешанных единоборствах более 50 поединков. В его послужном списке значатся победы над такими соперниками как Александр Емельяненко, Игорь Вовчанчин, Вандерлей Силва и Мухаммед Лаваль. Также его соперниками были Фёдор Емельяненко, Фрэнк Мир, Чейк Конго, Алистар Оверим и многие другие.