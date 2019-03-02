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Джонс: перейду в тяжёлый дивизион только на своих условиях

Джонс: перейду в тяжёлый дивизион только на своих условиях
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс подчеркнул, что не собирается переходить в тяжёлый вес, потому что не хочет повышать риск поражения. По словам Джонса, люди хотят его перехода в тяжёлый вес, потому что хотят видеть, как он проиграет.

«Люди хотят видеть мой переход в тяжёлый вес, потому что хотят увидеть, как я проиграю бой. Хотят видеть, как я получу урон. В тяжёлом весе риск проиграть растёт в разы — эти парни намного крупнее, чем я. Они и сами всегда говорят, что талантливый крупный боец будет фаворитом в бою с талантливым и не таким большим.

Это неправильно, потому что я всегда был полутяжем. Кто бы ни был чемпионом UFC, я не буду вызывать на бой тяжеловеса. Я перейду в тяжёлый дивизион только на своих условиях», — приводит слова Джона Джонса MMAFighting.

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