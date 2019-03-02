Уайт: история Макса Холлоуэя в полулёгком весе завершена

Президент UFC Дэна Уайт считает, что Макс Холлоуэй окончательно перейдёт в лёгкий вес, оставив титул в полулёгком.



«Вероятно, история Макса Холлоуэя в полулёгком весе завершена. Думаю, что как только он поймёт, насколько удобно готовиться к бою, когда не нужно сгонять много веса, лёгкий дивизион станет его домом», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.



Напомним, что Холлоуэй поднимется в лёгкий дивизион ради поединка за титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Соперником Холлоуэя станет Дастин Порье.



Поединок Холлоуэя и Порье возглавит турнир UFC 236, который пройдёт 13 апреля 2019 года. Стоит отметить, что изначально бой с Холлоуэем должен был провести Тони Фергюсон, но Фергюсон отказался от поединка.