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Уайт: история Макса Холлоуэя в полулёгком весе завершена

Уайт: история Макса Холлоуэя в полулёгком весе завершена
Бокс/ММА / ММА

Президент UFC Дэна Уайт считает, что Макс Холлоуэй окончательно перейдёт в лёгкий вес, оставив титул в полулёгком.

«Вероятно, история Макса Холлоуэя в полулёгком весе завершена. Думаю, что как только он поймёт, насколько удобно готовиться к бою, когда не нужно сгонять много веса, лёгкий дивизион станет его домом», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.

Напомним, что Холлоуэй поднимется в лёгкий дивизион ради поединка за титул временного чемпиона организации в лёгком весе. Соперником Холлоуэя станет Дастин Порье.

Поединок Холлоуэя и Порье возглавит турнир UFC 236, который пройдёт 13 апреля 2019 года. Стоит отметить, что изначально бой с Холлоуэем должен был провести Тони Фергюсон, но Фергюсон отказался от поединка.

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