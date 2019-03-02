Харитонов — Кадырову: закройте Емельяненко на территории Чечни

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал ситуацию с Александром Емельяненко. Напомним, 1 марта Емельяненко попал в очередной громкий скандал. Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.



«Сегодня утром меня разбудила куча звонков корреспондентов. Знаю, что Александр Емельяненко вновь натворил каких-то дел. Попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Этот человек, я повторял, говорил и буду говорить, опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать — всё что угодно. На него может повлиять только один человек — Рамзан Ахматович Кадыров.



Рамзан Ахматович, заберите его обратно в клуб, закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит ещё больше дел. Он слушает только вас», — сказал Сергей Харитонов в видеообращении, опубликованном в «Инстаграме».