Соннен: дайте Смиту пять секунд, и он прикончит Джонса

Боец ММА Чейл Соннен прокомментировал предстоящий поединок за титул в полутяжёлом весе в UFC между Джоном Джонсом и Энтони Смитом. Соннен считает, что победу в поединке одержит Энтони Смит, выиграв пятисекундный отрезок и нокаутировав соперника.



«Поставил бы на Смита. Да, Джонс лучший боец, он выиграет больше эпизодов, больше раундов. Но Смиту не нужны все пять раундов. Ему достаточно выиграть только пятисекундный отрезок, и он прикончит Джона Джонса.



Возможно, я предвзят, потому что тренировался со Смитом. Знаю, что он может и на что способен. Он умеет подходить к бою в ментальной готовности. У Джонса есть преимущество, но дайте Смиту пять секунд, и он прикончит Джонса», — приводит слова Чейла Соннена MMAFighting.