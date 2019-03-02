А. Емельяненко: если бы я оказал сопротивление полиции, это бы на них отразилось

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заключение под стражу.



«Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, то это бы на них отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком нет побоев, нет жалоб. Да, выпил, каюсь.



То, что вы зачитали сейчас, написано только для вас. Каюсь, что сел за руль в нетрезвом состоянии. Никаких противоправных действий я не совершал», — сказал Александр Емельяненко на заседании суда в Кисловодске.

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Напомним, 1 марта Емельяненко попал в громкий скандал. Спортсмен припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».