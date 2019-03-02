Теофимо Лопес договорился о поединке с Татли

21-летний проспект лёгкого веса Теофимо Лопес (12-0, 10 КО) узнал имя соперника на следующий поединок. Им станет чемпион Европы по версии EBU Эдис Татли (31-2, 10 КО), представляющий Финляндию.

Встреча Лопес — Татли состоится 20 апреля на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, бойцы выступят в андеркарде боя Теренс Кроуфорд — Амир Хан, сообщает Boxingnews24.

Теофимо Лопес предыдущий поединок провёл в феврале 2019 года, когда нокаутировал Диего Магдалено и сохранил ряд региональных титулов. Что касается соперника Лопеса, то Татли — исключительно домашний боксёр. Почти все поединки он провёл в Финляндии, лишь раз выступив за её пределами. В мае 2012 года Татли провёл бой с Шерзабеком Мамоджоновым в Уфе и одержал победу.

В 2014 году Татли претендовал на титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA, но решением судей уступил кубинцу Ричару Абрилю.