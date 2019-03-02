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А. Емельяненко: приехал подготовиться, для России победы великие завоёвывать

А. Емельяненко: приехал подготовиться, для России победы великие завоёвывать
Бокс/ММА / ММА

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о цели визита в Кисловодск, где он попал в громкий скандал и попытался скрыться от правоохранительных органов.

«Приехал, для того чтобы подготовиться. Для России победы великие завоёвывать на международных аренах спортивных», — сказал Емельяненко.

Напомним, что 1 марта Емельяненко вступил в конфликт с эвакуаторщиками, а после пытался скрыться от полиции. В результате он спровоцировал ДТП с участием ещё двух автомобилей. Позже он был доставлен в полицейский участок и теперь ему грозит тюремное заключение по 319 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, это уже не первые проблемы с законом у Емельяненко-младшего. В прошлом он провёл в заключении несколько лет в Борисоглебской колонии общего режима. Тогда он получил срок за насильственные действия сексуального характера и похищение документов. На свободу вышел в ноябре 2016 года.

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