Дэна Уайт: мы предложили Фергюсону бой, а он отказался. Мы двигаемся дальше

Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что недавний отказ Тони Фергюсона сразиться за временный титул может поставить бойца в крайне невыгодное положение.

«Я не знаю, как сложатся дела Тони после этого отказа. Я всегда говорю, когда возможность приходит — хватайтесь за неё. Все могут это подтвердить. Хватайтесь за возможность и получите титульный бой. Не знаю, с чем останется Тони. Он не захотел драться. Я хотел его боя с Порье. Мы даже пытались предложить ему два варианта. Либо бой с Порье, либо с Холлоуэем, но он не захотел этого. Что же, если не хочет, то пусть так и будет. Мы ему предложили бой, а он отказался, так что теперь мы двигаемся дальше», — приводит слова Уайта BJPenn.

Титул временного чемпиона UFC в лёгком весе оспорят Макс Холлоуэй и Дастин Порье.