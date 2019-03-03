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Дэна Уайт: мы предложили Фергюсону бой, а он отказался. Мы двигаемся дальше

Дэна Уайт: мы предложили Фергюсону бой, а он отказался. Мы двигаемся дальше
Бокс/ММА / ММА

Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что недавний отказ Тони Фергюсона сразиться за временный титул может поставить бойца в крайне невыгодное положение.

«Я не знаю, как сложатся дела Тони после этого отказа. Я всегда говорю, когда возможность приходит — хватайтесь за неё. Все могут это подтвердить. Хватайтесь за возможность и получите титульный бой. Не знаю, с чем останется Тони. Он не захотел драться. Я хотел его боя с Порье. Мы даже пытались предложить ему два варианта. Либо бой с Порье, либо с Холлоуэем, но он не захотел этого. Что же, если не хочет, то пусть так и будет. Мы ему предложили бой, а он отказался, так что теперь мы двигаемся дальше», — приводит слова Уайта BJPenn.

Титул временного чемпиона UFC в лёгком весе оспорят Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

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