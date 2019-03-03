UFC 235: Магомедшарипов единогласным решением судей победил Стивенса

В ночь с 2 на 3 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 235. Главным его событием станет титульный поединок в полутяжёлом весе, в котором встретятся чемпион организации Джон Джонс и Энтони Смит.

В рамках предварительного карда свой бой провёл россиянин Забит Магомедшарипов. Его соперником был американец Джереми Стивенс. По итогам трёх раундов победу единогласным решением судей одержал Магомедшарипов — 29:28, 29:28, 29:28.

До этого поединка Магомедшарипов находился на 14-м месте в рейтинге. Предыдущую встречу он провёл 8 сентября 2018 года, когда удушающим приёмом справился с Брэндоном Дэвисом.

UFC 235. Основной кард:

Джон Джонс — Энтони Смит

Тайрон Вудли — Камару Усман

Робби Лоулер — Бен Аскрен

Тешия Торрес — Чжанг Вейли

Коди Гарбрандт — Педро Муньос.