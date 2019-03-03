Ортис победил Хаммера единогласным решением судей

Кубинский боксёр Луис Ортис одержал победу над немцем Кристианом Хаммером. Поединок прошёл 2 марта в Бруклине (США). Для победы Ортису понадобились все 10 раундов. По их итогам судьи единогласно отдали победу кубинцу. Один из судей поставил счёт 100:90, ещё двое — 99:91.



Для Луиса Ортиса эта победа стала 31-й в карьере при одном поражении и двух поединках, которые были признаны несостоявшимися. Стоит отметить, что эта победа стала всего третьей в карьере кубинца решением судей.



Для Хаммера это поражение стало пятым в карьере и первым после проигрыша россиянину Александру Поветкину в декабре 2017 года. Примечательно, что для Хаммера этот бой был первым в карьере, прошедшим на территории США.