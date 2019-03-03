Аргентинский боксёр Брайан Кастаньо сохранил титул WBA Regular в первом среднем весе в поединке с бывшим обладателем этого титула Эрисланди Ларой. Поединок завершился ничейным исходом раздельным решением судей — один судья отдал победу со счётом 115:113 Кастаньо, второй — с таким же счётом отдал победу Ларе. Третий судья поставил ничейный исход — 114:114.



В карьере Эрисланди Лары эта ничья стала уже третьей. Всего на его счету 31 бой в профессиональной карьере, в которых он одержал 25 побед и трижды проиграл. 7 апреля 2018 года он уступил Джаррету Хёрду, проиграв титулы WBA (Super) и IBO в первом среднем весе.



Для Брайана Кастаньо этот поединок был 16 в карьере. Ничья стала первой в карьере профессионального боксёра, до этого на его счету было 15 побед в 25 поединках.



