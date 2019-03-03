Источник: полицейским Кисловодска грозит увольнение за арест А. Емельяненко

Кисловодским полицейским пригрозили увольнением за задержание российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сообщает телеканал «360» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.



По информации источника, кисловодских полицейских предупредили о приезде бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и попросили его не трогать. Полицейских Минеральных Вод и Кисловодска якобы предупредили о возможных рисках и попросили спортсмена не останавливать. Однако Емельяненко задержали после того, как он оставил автомобиль в неположенном месте и устроил ДТП, пытаясь спастись от эвакуатора.



Истчоник уточнил, что из-за Емельяненко проблемы возникли у всего отделения ГИБДД по Кисловодску.