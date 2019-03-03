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Уайт: хотел бы увидеть бой Джона Джонса и Тьягу Сантоса

Уайт: хотел бы увидеть бой Джона Джонса и Тьягу Сантоса
Бокс/ММА / ММА

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что хотел бы увидеть Тьягу Сантоса в титульном поединке в полутяжёлом весе в качестве соперника чемпиона организации Джона Джонса.

«Мне нравится идея поединка Джона Джонса с Тьягу Сантосом. Мне нравится этот бой. Хотел бы увидеть этот поединок.

Тьягу выглядит просто невероятно при его весе, мне нравится его стиль боя. Когда отправляешь Джона Джонса в такой бой, он сияет. Джонс — один из тех парней, кто поднимается до уровня соперника. Думаю, что Тьягу Сантос смог бы показать агрессивный поединок, прессинговать, двигаться вперёд. Тем самым он дал бы зрителям тот поединок, в котором мы бы увидели привычного Джона Джонса», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.

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