Уайт: хотел бы увидеть бой Джона Джонса и Тьягу Сантоса

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что хотел бы увидеть Тьягу Сантоса в титульном поединке в полутяжёлом весе в качестве соперника чемпиона организации Джона Джонса.



«Мне нравится идея поединка Джона Джонса с Тьягу Сантосом. Мне нравится этот бой. Хотел бы увидеть этот поединок.



Тьягу выглядит просто невероятно при его весе, мне нравится его стиль боя. Когда отправляешь Джона Джонса в такой бой, он сияет. Джонс — один из тех парней, кто поднимается до уровня соперника. Думаю, что Тьягу Сантос смог бы показать агрессивный поединок, прессинговать, двигаться вперёд. Тем самым он дал бы зрителям тот поединок, в котором мы бы увидели привычного Джона Джонса», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.