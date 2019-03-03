Джонс: кто я такой, чтобы отказывать людям в титульном поединке?

Чемпион UFC Джон Джонс подчеркнул, что готов встречаться с молодыми бойцами в октагоне, давая им возможность побороться за титул.



«Я определённо хотел закончить бой досрочно. Почувствовал, что снизил темп в пятом раунде, что было необычно, но я в полном порядке и чувствую себя хорошо. Энтони Смит был самым опытным оппонентом, с которыми я когда-либо сталкивался, у него за спиной более 70 боёв. Он был очень спокоен. Я поставил его в такие ситуации, в которых люди были бы в шоке, но он сохранил самообладание.



Кто бы ни был следующим претендентом, я готов встретиться со всеми. Молодые бойцы должны получать возможность стать чемпионами. В моём положении кто я такой, чтобы отказывать людям в титульном поединке?» — приводит слова Джона Джонса MMAJunkie.