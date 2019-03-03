Гарбрандт: после удара по голове я был на автопилоте

Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт прокомментировал поражение от Педро Муньоса на турнире UFC 235. По словам Гарбрандта, он оказался на автопилоте, после того как получил удар по голове от Муньоса.



«Я ударился головой и после этого был уже на автопилоте. Поздравляю Педро, он крепко держался. Мне нравятся такие боевые игры. Я вернусь. Спасибо моим поклонникам, для меня много значит их поддержка», — написал Коди Гарбрандт в своём «твиттере».

Педро Муньос нокаутировал Коди Гарбрандта в первом раунде. Напомним, что в главном поединке турнира Джон Джонс защитил титул в полутяжёлом весе, победив Энтони Смита. В соглавном поединке Камару Усман завоевал титул в полусреднем весе, победив Тайрона Вудли.