Аскрен уверен, что Лоулер потерял сознание во время удушающего приёма

Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу над экс-чемпионом UFC Робби Лоулером. Аскрен отметил, что Лоулер действительно потерял сознание во время удушающего приёма.



«Прекрасно себя чувствую. Просто пошёл и сделал свою работу. Я смотрел запись момента, его рука обмякла. Да, он утверждал, что специально расслабился, но я не знаю ни одного сознательного человека, который специально расслабился бы в такой ситуации. Просто так этого не происходит. Но это не моя работа», — приводит слова Бена Аскрена MMAFighting.



Стоит отметить, что Херб Дин остановил поединок в связи с тем, что Робби Лоулер потерял сознание после удушающего приёма. Лоулер после боя отметил, что он оставался в сознании, но специально расслабился, чтобы избежать приёма.