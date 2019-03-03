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Аскрен уверен, что Лоулер потерял сознание во время удушающего приёма

Аскрен уверен, что Лоулер потерял сознание во время удушающего приёма
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу над экс-чемпионом UFC Робби Лоулером. Аскрен отметил, что Лоулер действительно потерял сознание во время удушающего приёма.

«Прекрасно себя чувствую. Просто пошёл и сделал свою работу. Я смотрел запись момента, его рука обмякла. Да, он утверждал, что специально расслабился, но я не знаю ни одного сознательного человека, который специально расслабился бы в такой ситуации. Просто так этого не происходит. Но это не моя работа», — приводит слова Бена Аскрена MMAFighting.

Стоит отметить, что Херб Дин остановил поединок в связи с тем, что Робби Лоулер потерял сознание после удушающего приёма. Лоулер после боя отметил, что он оставался в сознании, но специально расслабился, чтобы избежать приёма.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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